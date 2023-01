Casale amaro per Bonprix TeamVolley, primo ko del 2023al tie-break

A Casale è successo di tutto. Il 2023 del Bonprix TeamVolley si apre con una sconfitta per 3-2 al tie-break sul campo della Junior. Una partita epica, movimentata dai più vari colpi di scena. Alla palestra “Leardi”, le lessonesi vanno sotto 2-0 contro le padrone di casa, avversarie dirette nella lotta per la salvezza.

“Una partita stranissima dai lati oscuri e luminosi, a seconda dei punti di vista da cui la si guarda – ha commentato coach Fabrizio Preziosa - I primi due set non abbiamo proprio giocato: siamo stati imprecisi, abbiamo lavorato malissimo in battuta mettendo poca pressione; avevamo preparato un certo tipo di partita battendo bene e limitando i loro attaccanti di palla alta muro-difesa, ma non ci è riuscito niente. Due frazioni di gioco a senso unico, vinte meritatamente da Casale”.

Il terzo set è da thriller. Il TeamVolley riaccende la luce, ma quella dell’impianto casalese viene improvvisamente meno. “La partita è cambiata a metà del terzo parziale – conferma il coach - dove abbiamo iniziato a prendere fiducia e staccarle di qualche punto, mettendo in pratica quello che avevamo preparato in questi quindici giorni, salendo di livello in battuta e di disciplina a muro. Il nostro bagher ha ripreso una qualità decisamente buona e infatti l’ago della bilancia si è spostato dalla nostra parte. Siamo riusciti a concretizzare molto di più la fase offensiva con i centrali, per smarcare gli attaccanti di palla alta. La partita è un po’ cambiata: sul 23-21 c’è stato il black-out del palazzetto e la partita sospesa per 40 minuti. Un’ulteriore difficoltà perché stavamo riprendendo fiducia e ritmo; interrompendo così la partita non si sa mai cosa può succedere, ma lo abbiamo fatto comunque bene”.

I colpi di scena proseguono nel quarto parziale. La Bonprix tiene botta e strappa il suo punticino, sfruttando anche le escandescenze della Junior per alcuni fischi molto discutibili. Continua Preziosa: “Non le abbiamo fatto scappare nemmeno sul 18-15. Ci sono stati un po’ di palloni contestati: sul 21-20 abbiamo sbagliato la battuta ma loro hanno fatto un fallo di formazione, poi un attacco dentro che Casale ha chiamato fuori. La palla successiva l’abbiamo sbagliata ma l’arbitro ha visto un tocco, loro hanno preso un cartellino rosso e ci hanno regalato il 24-22”.

Nulla da fare nel quinto. “Il tie-break è la solita roulette russa: nelle altre occasioni avevamo vinto, invece abbiamo pasticciato tanto, come nei primi due set. Non siamo mai riusciti a offendere con continuità. Peccato perché la vittoria ci sarebbe servita molto, contro una diretta concorrente. Avrebbe allungato il trend dell’ultimo periodo in modo positivo. Abbiamo smosso la classifica in trasferta, pur perdendo un punto da loro, ma per come si era messa la partita poteva andare molto peggio. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non hanno allungato. Peccato che abbia vinto anche Chieri contro Alba, un avversario ben quotato: questo ci complica la vita. Noi guardiamo alla nostra prestazione e pensiamo a preparare la partita con Issa Novara, prima di un’altra sosta di sue settimane che sarà importante per riprenderci ciò che ci è sfuggito a Casale” conclude il coach.

EUROMAC MIX CASALE – BONPRIX TEAM VOLLEY 3-2

Parziali: 25-21, 25-25, 22-25, 22-25, 15-9

Junior Casale: Zapryanova 7, Ghibaudo 12, Vernazzano ne, Pirola 7, Mussa 9, Quarello ne, Imarisio (L), Viazzo ne, Olivero 30, Dell’Oste ne, Amisano 9, Ghiazza (L), Del Nero 1. Allenatore Giorgio Gombi, assistente Monica Mellina.

Bonprix TeamVolley: Cimma (L), Zatta, Galliano 23, Gualinetti ne, Peruzzo 11, Levis 1, Filippini 14, Diego 11, Boglio 3, Valsecchi, Boggio 6, Riccardi ne, Spinello (L), Biasin 3. Allenatore Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.