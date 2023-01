Ritorna anche quest’anno il binomio polenta e baccalà, senza più restrizioni anti-Covid.

Domenica 15 gennaio, tra le 11 e le 12, i volontari della Pro Loco di Trivero saranno all’opera per la distribuzione dei piatti in due punti di ristoro: la sede della Pro Loco (ex asilo) in località Gioia e in Piazza XXV Aprile in località Ponzone.

Per assicurarsi una porzione è obbligatoria la prenotazione, che può essere comunicata ai numeri 347.2203774 o 375.5567982 entro domenica 8 gennaio.