Non è mai troppo tardi, a Gaglianico la mostra di Maria Rita Monopoli

Non è mai troppo tardi ed ecco che Maria Rita Monopoli, dopo una vita dedicata alla famiglia, ha deciso di impegnarsi nella Sua passione da sempre, che è la pittura.

Ha partecipato a qualche mostra/concorso in presenza e virtualmente, le più importanti “100 Artisti a Palazzo Fani” in presenza e “Art 3F Monaco 2022” virtuale, ed ora si cimenta in una mostra personale dove scandagliare l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature inoltrandosi nel mondo delle emozioni comuni ad ogni donna.

La mostra sarà a presso l’auditorium di Gaglianico da 12 al 18 gennaio.