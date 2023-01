Roasio, crollo parziale di un’abitazione: in azione anche Vigili del Fuoco di Cossato

Intervento dei Vigili del Fuoco di Cossato, insieme ai colleghi di Vercelli, per il crollo parziale di un’abitazione. Il fatto è avvenuto a Roasio. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che l’abitato fosse disabitato: non ci sarebbero, infatti, feriti. L’area è stata transennata, in attesa dell’intervento di ripristino e messa in sicurezza.