Finisce nel torrente, cane abbaia nel cuore della notte: residente lo sente e lancia l’allarme

Un residente sente abbaiare furiosamente nel cuore della notte e, preoccupato, richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 3 di oggi, 8 gennaio, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana.

Stando alle informazioni raccolte, un beagle è finito in un torrente ed era in enorme difficoltà. Giunta sul posto, la squadra di Ponzone ha provveduto a recuperare e mettere in salvo l’animale. Ora, è in canile, in buone condizioni. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario.