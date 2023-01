Non si conosce al momento il numero esatto ma sarebbero diverse le abitazioni rimaste senza luce nel quartiere di strada Cantoni Masserano e Calaria.

A causare il danno un cavo dell’energia elettrica che, per cause da accertare, avrebbe cominciato a sfiammare. L’allarme è stato lanciato intorno alle 19 di oggi, 8 gennaio. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, assieme ai tecnici preposti per le operazioni di ripristino e rimessa in sicurezza.