Villanova Biellese, nel 2023 aliquote IMU invariate

Esenzione da IMU per i fabbricati destinati dai costruttori alla vendita fino a quando non siano affittati. L’aliquota dello 0,55% per l’abitazione principale e le sue pertinenze. Lo 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Lo 1,06% per tutti gli altri immobili.

Queste le decisioni del Consiglio Comunale di Villanova Biellese del 22 dicembre, che ha confermato le aliquote IMU 2022 anche per quest’anno.

In merito alle detrazioni, il Consiglio ha stabilito che si detraggono 200 euro in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si ha destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l’immobile è abitazione principale per più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di di destinazione. Tale detrazione si applica ance agli alloggi assegnati dagli Istituti per le Case Popolare e dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica.