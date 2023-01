Libri in dono dal Gruppo Sella per l’Epifania ai bambini della Pediatria dell’Ospedale

In occasione dell’Epifania il Gruppo Sella ha provveduto nei giorni scorsi alla consegna di alcuni libri al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Biella. Erano presenti la dott.ssa Anna Perona, Responsabile della S.S. Neonatologia, con alcuni operatori sanitari e due volontarie di ABIO (Associazione Bambini in Ospedale) Biella e per il Gruppo Sella il responsabile Sostenibilità, Marco Carminati.

Mitologia greca, storia dell’antica Roma e dell’Egitto, Divina Commedia, racconti di Natale, storie di donne illustri e scrittrici sono alcuni dei temi scelti dal Gruppo Sella nell’ambito di un progetto aziendale più ampio dedicato ai bambini. I libri donati sono stati precedentemente utilizzati per un’altra iniziativa di solidarietà che ha visto direttamente coinvolti i dipendenti del gruppo Sella.

Quasi 300 di loro hanno infatti registrato leggendo ad alta voce le pagine di questi libri che sono entrati così a far parte del catalogo di audiolibri del Centro Nazionale del Libro Parlato, l’associazione che li mette a disposizione delle tante persone cieche o ipovedenti che possono così ascoltare le storie dalla viva voce dei tanti volontari.

“Ringraziamo il Gruppo Sella per questo dono ai bambini del reparto di Pediatria. - ha commentato il Direttore Generale ASLBI, Mario Sanò - I libri sono stati consegnati alle volontarie di ABIO Biella, con cui l’Azienda Sanitaria sta portando avanti in questi mesi alcuni progetti di umanizzazione a favore dei più piccoli. I progetti che hanno al centro la cultura e la solidarietà sono elementi di sviluppo e di crescita del singolo ma anche del territorio. Per questo motivo anche l’Azienda Sanitaria è lieta di accogliere e promuovere collaborazioni che vanno in questa direzione, sia a beneficio dei pazienti che del proprio personale”.