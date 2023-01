Incidente a Dorzano, conducente trovata positiva alla guida: in ospedale una giovane

Tre giovani rimangono coinvolte in un incidente stradale autonomo. Il fatto è avvenuto poco prima delle 7 di ieri, 6 gennaio, sulla Provinciale per Dorzano: stando alle ricostruzioni di rito, la conducente avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finita fuori strada.

Sottoposta agli accertamenti del caso dai Carabinieri, giunti sul posto, sarebbe stata trovata positiva alla guida: inevitabile per la 30enne il deferimento per guida in stato di ebbrezza, assieme al sequestro del veicolo.

A bordo erano presenti altre due donne di 24 e 28 anni, entrambe residenti fuori provincia come l'amica al volante. Proprio la 28enne è stata trasportata dal personale sanitario del 118 in codice verde al Pronto Soccorso.