Cossato in lutto per la morte di Renato Gallo, il ricordo di Marco Abate

Verrà tumulata nel cimitero di Cossato nel pomeriggio di oggi, 7 gennaio, la salma di Renato Gallo, mancato all’età di 89 anni. A piangerne la scomparsa la moglie, assieme alla figlia e ai parenti tutti.

A ricordarlo, in queste ore, sui propri canali social il presidente dell’Auser Cossato Marco Abate: “Il 3 gennaio ci ha lasciati Renato Gallo. Un pilastro, un volontario lavoratore del PCI Cossatese e Vallonese, una persona sempre in prima fila, che dava l'esempio, lavorava e tirava il gruppo in maniera umana e grintosa. Renato e la sua famiglia avevano subito un grande lutto alcuni anni fa: era mancato Fabrizio suo figlio. Lo incontravo spesso al camposanto e ci fermavamo a parlare, non era più il Renato di un tempo, perdere un figlio è una tragedia che lascia segni pesanti. L'ultima volta ti avevo incontrato all'ospedale alcuni mesi fa, e ti avevo promesso che sarei passato a trovarti. Purtroppo non ho mantenuto la promessa, ma la tua compagnia durante le Feste dell'Unità, i tesseramenti, e le lunghe notti in attesa dei risultati elettorali, me li porterò sempre nel cuore. Ciao Renato, fai buon viaggio”.