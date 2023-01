Danni ai mezzi ma conducenti incolumi: è il bilancio sinistro avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, 6 gennaio, a Castelletto Cervo, lungo via per Gattinara. Stando alle ricostruzioni del caso, un capriolo avrebbe urtato un paio di auto in transito, guidate rispettivamente da due uomini di 41 e 28 anni, residenti entrambi in paese. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale preposto al recupero della carcassa.