Resta bloccato dentro l’ascensore ma non si perde d’animo e lancia l’allarme. Il fatto è accaduto intorno alle 6.30 di oggi, 7 gennaio, in via Collocapra, a Biella. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, sono riusciti a sbloccare le porte e liberare il malcapitato.