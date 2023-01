Un altro incidente autonomo nella giornata di ieri, 6 gennaio. Il fatto è successo a Benna: stando alle ricostruzioni del caso, un’auto si sarebbe scontrata contro un palo della luce intorno alle 15.

Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, anche il personale sanitario del 118 per l’assistenza al conducente, un 42enne residente in paese, poi trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.