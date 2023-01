Tornano i corsi per diventare sommelier del riso

La Strada del Riso Vercellese di Qualità, in collaborazione con Acquaverderiso, ha organizzato tre corsi di formazione specializzata per diventare “Sommelier del Riso”.

Il primo incontro si terrà a Vercelli sabato 18 febbraio, presso l’Istituto CIOFS Piemonte in Corso Italia 106. Seguirà l’incontro a Rovasenda (VC) sabato 15 aprile presso il Castello di Rovasenda, in Piazza Castello 4. L’ultimo incontro si terrà invece a Torino sabato 27 maggio, in una location ancora da definire.

L’obiettivo del corso è di acquisire per prima cosa le informazioni basiche sul riso e i suoi effetti sul territorio, per poi approfondire le conoscenze sulla sua lavorazione e le possibili applicazioni. Il corso occuperà un’unica giornata, dalle ore 9 alle ore 18. Al mattino verrà trattata la cultura del riso in un panorama globale e nazionale, contestualizzata a livello storico con l’intervento di Massimo Biloni, agronomo e breeder. Inoltre, spiega lo stesso Biloni, “Non mancano cenni sulla legislazione, come la classificazione delle varietà e la descrizione dei difetti del riso (d.lgs.131/2017), che è importante conoscere per saper valutare il riso di qualità”.

L’intervento di Valentina Masotti, consulente in comunicazione per aziende risicole, illustrerà invece l’evoluzione delle ricette della cucina italiana nei secoli, con un’attenzione particolare per il risotto. Le attività pomeridiane saranno gestite da Davide Gramegna, co-fondatore di Acquaverderiso. I temi che verranno trattati spaziano da quella che Gramegna chiama “la psicologia della percezione” ovvero un’analisi sensoriale applicata al riso, per poi passare alla pratica nella seconda metà del pomeriggio. Con la collaborazione di Dario Bertoli, assistente laboratorio di analisi sensoriale, si passerà alla fase di addestramento dei giudici. Il corso prevede, infine, un esame finale di abilitazione per conseguire il Diploma di Sommelier del riso. Il titolo permette di accedere a corsi di formazione, ma soprattutto di ottenere supporti per lo sviluppo di proprie attività professionali sia nell’ambito della risicoltura che in ambiti commerciali e di marketing.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.stradadelrisovercellese.it.