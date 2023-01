Tanti bambini sugli sci a Bielmonte per la fiaccolata con la Befana (foto dalla pagina Facebook di Bielmonte)

Grande successo a Bielmonte per la fiaccolata dell’Epifania, andata in scena ieri pomeriggio, 6 gennaio. Questo si legge sulla pagina Facebook di Bielmonte: “Fiaccolata dei bambini. Più di 80 bimbi hanno accompagnato la nostra befana sugli sci! Grazie per essere stati con noi”.