Con i bambini verso la normalità, “Su Nuraghe” consegna le borse di studio

Fin dalla sua costituzione, il Circolo Culturale Sardo di Biella premia i suoi figli migliori, assegnando loro premi in denaro per meriti scolastici. Un pomeriggio di festa ritrovata con al centro i più giovani per quello che, tradizionalmente, è il primo importante appuntamento della vita associativa di “Su Nuraghe”.

A far loro da corona, quale segno di continuità intergenerazionale, la presenza di alcuni soci decani. Bambini di nuovo protagonisti in continuità con lo scorso mese di novembre quando, sulle note della Banda militare della Brigata “Sassari”, hanno sparso petali di fiori sulle pietre di memoria nell’area monumentale di “Nuraghe Chervu”.

Dopo le parole di saluto e di augurio del presidente, Battista Saiu, la parola alla commissione esaminatrice presieduta dal prof. Roberto Perinu, socio fondatore di “Su Nuraghe” da sempre in servizio, coadiuvato nella valutazione di pagelle e titoli di studio dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena Garella. Accanto al cassiere, che compilava gli assegni via via consegnati nelle mani dei genitori accompagnatori, due figure della tradizione: la Befana ad elargire doni tratti dal suo capiente sacco, e la “Catlina”, caratteristica maschera del Carnevale biellese. La prima a significare le feste che “con l’Epifania si porta via”; l’altra, l’inizio di quelle che ci accompagneranno fino alle porte della Quaresima.