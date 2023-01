Qualità dell'aria, a Biella valori più bassi della media annua

Arpa Piemonte ha pubblicato, come ogni anno, la valutazione sulla qualità dell’aria nel 2022 che si focalizza sulle rilevazioni di PM10 e PM2.5.

Prima di entrare nel dettaglio, è opportuno aprire una parentesi per capire di cosa si sta parlando. I particolati atmosferici PM10 e PM2.5 sono insiemi di particelle dispersi nell’atmosfera con caratteristiche molto varie. Ciò che interessa sapere è che sono degli agenti inquinanti, prodotti nel 50% dei casi dalle attività umane, quali l’industria, il riscaldamento, i veicoli a motore e la combustione in generale. Queste particelle hanno un effetto devastante sul clima e sulla contaminazione di acqua, suolo e soprattutto aria, diminuendone la qualità.

Secondo lo studio di Arpa, la concentrazione media di PM10 risulta superiore alle medie degli anni precedenti, così come le medie di PM2.5 anche se meno notevolmente. Tra le stazioni esaminate troviamo anche Biella, con una media annua di PM10 tra le più basse di tutte le altre città esaminate. Anche il numero di superamenti del limite giornaliero di PM10 (50 µg/m³ da non superare per più di 35 giorni all’anno) è decisamente basso, appena 5. Anche per le rilevazioni di PM2.5 si ripete la stessa situazione, Biella si posiziona di nuovo tra i valori più bassi della media annua, superata soltanto da Ceresole Reale e Verbania.

Gli aumenti dei valori di PM10 e PM2.5, spiegano gli esperti Aspa, sono dovuti anche alle condizioni meteorologiche anomale dell’anno appena concluso, ma la situazione rimane comunque sotto controllo senza nessun superamento del limite annuo di 40 µg/m³ (di media).