Nuova campagna raccolta fondi "Emergenza freddo", "Il tuo aiuto può fare la differenza"

Emergenza Freddo esiste da 10 anni: si tratta di un progetto sociale che si impegna a salvare le vite di coloro che da questo freddo rischiano di farsi uccidere.

Da 10 anni, ogni inverno, il progetto Emergenza Freddo accoglie gli invisibili, le loro esistenze ai margini della società. 551 persone hanno evitato il gelo della notte. Sono state gestite 15496 notti al coperto in un letto, 17634 cene calde, la possibilità di trascorrere le ore più fredde in un ambiente accogliente e dignitoso per 1047 giornate di servizio. Il progetto si è evoluto e negli ultimi due anni 20 persone sono state tolte dalla strada con progetti di housing first (inserimento in appartamenti indipendenti).

Ma ogni inverno occorre riprendere il filo e tornare a garantire accoglienza notturna a chi non ha un posto dove andare, un pasto caldo da consumare, un letto asciutto dove dormire.

𝐏𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞̀ 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐛𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐈𝐁𝐀𝐍 𝐈𝐓𝟎𝟐𝐌𝟎𝟔𝟎𝟖𝟓𝟐𝟐𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟑𝟖𝟗𝟎𝟎𝟑𝟗 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐞

10 euro sono l'accoglienza pomeridiana (h15-19) di 1 persona

15 euro sono la sanificazione delle strutture di accoglienza per 1 giorno

22 euro sono l’intera accoglienza notturna di 1 senza tetto

Caritas Biella Consorzio IRIS Biella Consorzio Cissabo CTV - Centro Territoriale per il Volontariato Ets Acli Biella Maria Cecilia Scs Onlus Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella Fondazione CR Biella Città di Biella Libera Biella Anteo Cooperativa Sociale Onlus Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Gruppi di Volontariato Vincenziano Biella Associazione La Rete Associazione Tunka