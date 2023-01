Biella, oltre 600 famiglie in Riva per l’arrivo della Befana: la soddisfazione degli organizzatori FOTO

E' tornata, dopo due anni di assenza per l'evento pandemico, la festa della Befana in Piazza San Giovanni Bosco.

L'evento, organizzato dalla Proloco di Biella ed Ente Manifestazioni Riva, ha visto una giornata intensa che ha portato nel centro della città oltre 600 famiglie i cui bambini hanno assistito allo spettacolo divertente di Peppino Marabita , hanno potuto provare l'emozione di salire sui pony e farsi truccare i visi dal truccabimbi, in attesa della discesa della loro amata Befana, accompagnata dai suoi aiutanti. Da tradizione tutti i bambini che hanno portato una calza l'hanno magicamente trovata piena di dolci dalla Befana.

Soddisfatto Christian Clarizio, presidente della Pro Loco di Biella: "E' un appuntamento ormai fisso che insieme a Paolo ed a tutti i volontari che ci aiutano, cerchiamo ogni anno di migliorare. Vedere una piazza così piena di famiglie che hanno voglia di ricominciare a vedersi ed a frequentarsi è un segnale molto positivo per la società e speriamo sia di buon auspicio per il 2023. Abbiamo tante idee per far si che questa giornata diventi sempre più importante per la città".

Sulla stessa linea Paolo Robazza, presidente di Ente Manifestazioni Biella Riva: “Vedere il sorriso e lo stupore di cosi tanti bambini con gli occhi all’insù , anche se per pochi minuti , riempie il cuore di gioia. Grazie a tutti i volontari che hanno dato una mano (animatori San Cassiano , Pro loco Biella, AIB, Banca del Giocattolo ed Ente Manifestazioni Biella Riva ) e naturalmente a Edilizia Acrobatica che ha permesso la discesa della Befana e Cem Mottalciata per i giri in pony grazie ai quali la giornata è stata perfetta".