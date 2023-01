Occhieppo Inferiore, dal Comune un contributo alla Filarmonica

La delibera di giunta è chiara: "La Società promuove una meritoria attività culturale, oltre alla partecipazione garantita e continua in occasione delle manifestazioni e degli avvenimenti sociali che si svolgono durante l’anno, assicurando anche funzioni di tutela e promozione del patrimonio socio culturale locale". Non solo: "I corsi di “educazione musicale” organizzati dalla Società Filarmonica possono costituire un’importante opportunità per i ragazzi di avvicinarsi al mondo della musica, di comprenderne il significato e l’importanza, e di valutare proprie propensioni individuali nell’uso di strumenti musicali", per il Comune.

Ed è per questo motivo che l'amministrazione ha deliberato un contributo a suo favore di 3 mila euro per le attività svolte nel 2022.