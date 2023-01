La Boxe è sempre più donna: ottimi risultati per Angela Viana e Giorgia Faella

I quattro incontri tenutisi lo scorso dicembre, a Trieste e Rivarolo, hanno visto come protagoniste Angela Viana e Giorgia Faella, allenate dal tecnico Vitale.

L’incontro dell’ 11 dicembre a Trieste porta grandi soddisfazioni, con la vittoria di Angela contro l’esordiente Cristina Gorgi e il pareggio di Giorgia.

Ottimi risultati per Giorgia in territorio canavese lo scorso 18 dicembre, nell’incontro organizzato dal Maestro Furlan, che tiene testa alla campionessa italiana Marisol Rivetti. Il pareggio di Angela nello stesso incontro, inoltre, riconferma l’ottimo e costante lavoro svolto in palestra.

Con l’inizio del nuovo anno, Boxing Club Biella si prepara per l’organizzazione delle nuove attività, per un 2023 ricco di sorprese…