Corradino: "La realizzazione di un guado per i lavori in tangenziale è una soluzione impraticabile"

"E' un'idea ottima ma poco praticabile". Ha esordito così il sindaco Claudio Corradino in una diretta sui social, in riferimento alla richiesta degli ex primi cittadini Vittorio Barazzotto e Gianluca Susta di realizzare un guado in concomitanza dei lavori sul ponte della tangenziale a Biella.

"Rispetto a quando era stato fatto anni addietro - spiega Corradino - sono cambiate le normative. La costruzione di un manufatto simile costerebbe dai 150 ai 200 mila euro...e altri 50 mila servirebbero per demolirlo immediatamente dopo. Ed è richiesta una mole infinita di documenti su documenti..anche io inizialmente ci avevo pensato ma non è possibile, lo impediscono una serie di vincoli idrogeologici che tempo addietro non c'erano".

Corradino conclude con un appello: "L'unica via percorribile, a questo punto, è chiaro che sarà il senso unico, ma sarà necessaria la collaborazione di tutti i comuni e gli enti, come delle amministrazioni di Candelo e Vigliano e la Provincia, perchè la viabilità in quel punto della città riguarda il circondario, non solo il Comune. Servirà anche la deviazione dei mezzi pesanti".