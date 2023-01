I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 6, 7 e 8 gennaio

Venerdì 6 gennaio, Epifania

- Biella, in Duomo, alle ore 10.15 il solenne Pontificale presieduto dal vescovo Roberto e alle ore 16 i Vespri solenni

- Castelletto Cervo, all'Oratorio san Tommaso Becket ci sarà un mercatino di vestiti usati chiamato “Toppa Libera Abiti”.

- Biella, Chiesa San Sebastiano messa dei Bersaglieri alle 10,30

- Biella, in piazza San Giovanni Bosco arriva la Befana. Dalle 15 giochi e spettacoli e alle 17 la Befana si calerà dal campanile

- Ponderano, la befana arriva in moto alle 10 all'ospedale con Protercors LE Mc Charpter Ursis.

- Cavaglià, alle 9:30 presso la sede municipale, in via Mario Mainelli iniziano i festeggiamenti di carnevale. Alle 10 ci sarà il corteo

- Portula, fra. Castagnea, sarà appesa la calza più lunga d'Italia, ben 25 metri. Alle ore 12:00 polenta concia da asporto; ore 15:00 arrivo della Befana, visita alla casa e passeggiata al crepuscolo con racconti e storie befanose; ore 19:00 cena della Befana.

- Bielmonte, dalle 17.30 fiaccolata dei bambini in compagnia della Befana e dopo cioccolata calda per tutti

- Occhieppo Inferiore, al via il carnevale. La giornata inizierà nella sede del Circolo, in via Rossini, con il raduno delle maschere alle ore 10:30. Alle 15 presentazione delle maschere

- Occhieppo Superiore, a Villa Mossa ci sarà “Intervista con la Befana” dalle 15,30

- Ponzone, dalle 15 al Teatro Giletti arriverà la befana. L'evento è organizzato dai Vigili del Fuoco

- Callabiana, dalle ore 15:30, la Befana farà visita al salone invernale della Pro Loco

- Oropa, via Santuario di Oropa, Visita guidata, dalle 11 alle 12,30

- Mosso, presepe di Marchetto, dopo le ore 14.30 nel cuore del Presepe volerà la Befana che distribuirà dolciumi insieme agli amici della Pro loco che preparano bevande calde per tutti.

- Biella, Concerto dell’Epifania alle ore 21, al Teatro Sociale Villani di Biella, con ingresso libero con Anbima Biella. Organizzato da Lions Biella Bugella Civitas

- Borriana, ore 17.30 nella parrocchia di San Sulpizio verrà messa in scena la rappresentazione dedicata al Gelindo, il testo di teatro popolare in lingua piemontese sulla Notte di Natale.

Sabato 7 gennaio

- Castelletto Cervo, all'Oratorio san Tommaso Becket ci sarà un mercatino di vestiti usati chiamato “Toppa Libera Abiti”.

- Crevacuore, concerto dell' Epifania alle 21 al salone polivalente del paese, vedrà la partecipazione della banda musicale Giuseppe Verdi di Coggiola.

- Biella, dalle 9,30 sotto i portici del Comune in via Italia c'è giocattoli in movimento organizzato da Movimento 5 Stelle

- Sandigliano, Alby Band al Teatro, organizzato da Amici del Cinema di Sandigliano

- Candelo, al Cinema Verdi, sarà presentato il docufilm "La marcialonga di Andrea" dalle ore 16

Domenica 8 gennaio

- Castelletto Cervo, all'Oratorio san Tommaso Becket ci sarà un mercatino di vestiti usati chiamato “Toppa Libera Abiti”.

- Oropa, via Santuario di Oropa, Visita guidata dalle 11 alle 12,30

- Occhieppo Inferiore, pranzo del riciclo al polivalente alle 13. A seguire l'asta dei regali di Natale indesiderati o di ciò che non volete in giro per casa e preferite riciclare piuttosto che buttare per l’occasione farà la battitrice d’asta Paola Gianotti, la donna più veloce al mondo a circumnavigare il globo in bici.