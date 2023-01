Sordevolo, Pralungo, Candelo, Gaglianico e Biella nei cortometraggi di Contiamo su di noi – Connessioni

Domenica 15 gennaio 2023, alle ore 17, a Palazzo Gromo Losa di Biella-Piazzo avrà luogo la presentazione finale al pubblico di Contiamo su di noi – Connessioni, seconda edizione del progetto di Associazione Storie di Piazza aps per l'educazione all'immagine e la promozione del territorio, che ha il sostegno di Fondazione CRB e Fondazione Biellezza, oltre che di alcuni Comuni del Biellese. Saranno proiettati i cortometraggi e i video realizzati con i ragazzi alla Trappa di Sordevolo, al Ricetto di Candelo e ai Giardini Zumaglini di Biella.

Contiamo su di noi è un progetto di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di Piazza aps destinato agli adolescenti e volto a far riscoprire nei ragazzi un senso di appartenenza alla comunità, promuovendo la conoscenza del territorio in cui vivono e della sua storia, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi e i patrimoni culturali locali attraverso la realizzazione di audiovisivi.

Il progetto, svoltosi tra giugno e dicembre 2022, ha interessato cinque comuni della Provincia di Biella (Sordevolo, Pralungo, Candelo, Gaglianico e Biella) e ha portato alla realizzazione di cortometraggi e video in tre prestigiosi luoghi: la Trappa di Sordevolo, il Ricetto di Candelo, i Giardini Zumagini di Biella. Sono stati coinvolti complessivamente 40 ragazzi e 20 persone tra volontari e professionisti. Si sono svolti con i ragazzi 6 laboratori gratuiti di teatro, recitazione cinematografica e scrittura per il cinema.

Attraverso ricerche, escursioni, incontri con la popolazione, i ragazzi hanno raccolto le storie dei luoghi e scoperto patrimoni storici (antichi oggetti, cimeli, monumenti ma anche libri, documenti, archivi fotografici e filmati) che in molti casi hanno offerto lo spunto narrativo per la realizzazione di cortometraggi interpretati dai ragazzi stessi. Una modalità di lavoro che ha stimolato i giovani a utilizzare in modo creativo linguaggi e mezzi di comunicazione a loro familiari. Sono stati coinvolti nel progetto anche illustratori, musicisti per la composizione di colonne sonore originali, collezionisti, storici e scrittori.

Contiamo su di noi - Connessioni è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, della Fondazione Biellezza, della Città di Biella, del Comune di Candelo, del Comune di Pralungo, del Comune di Gaglianico con il patrocinio di Biella Città Creativa UNESCO, ATL Biella Valsesia Vercelli, Provincia di Biella e con la collaborazione di Rete Museale Biellese, Associazione della Trappa, Comune di Miagliano, Amici della Lana, Consorzio Filo da Tessere e Associazione Dedalo.

L’11 gennaio avverrà un'anteprima della proiezione, su prenotazione, presso la sala convegni di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dedicata ai sindaci, Enti, associazioni interessate e giornalisti.