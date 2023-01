Graglia, ancora un furto in un'abitazione

Ancora furti in Valle Elvo. I ladri nella giornata di ieri giovedì 5 gennaio sono entrati in azione in un'abitazione a Graglia.

La chiamata al 112 è partita intorno alle 20.20, quando è rientrato a casa il proprietario dell'alloggio preso di mira.

Con molta probabilità, i malviventi sarebbero entrati dalla porta principale in quando non sembrano essere stati rilevati segni di infrazione nelle altre porte e nelle finestre.

Alcune decine di euro trovate nella camera da letto il bottino. Ad effettuare i rilievi del caso sono stati i Carabinieri.