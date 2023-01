Due cinghiali morti sul ciglio della strada all'incrocio con il Brianco, auto ne investe uno

Sono state diverse le telefonate arrivate al 112 ieri sera 5 gennaio intorno alle 22 per avvisare della presenza di due cinghiali morti lungo la strada provinciale 143, all'incrocio con il Brianco, e uno dei due è stato anche investito da un'auto guidata da un uomo del 1980 residente a Cavaglià.

Fortunatamente per il conducente i danni hanno interessato la sola parte anteriore del veicolo.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri per i rilievi del caso, il Sindaco e un dipendente del comune per spostare i cinghiali che sono poi stati recuperati e portati via per procedere con lo smaltimento.