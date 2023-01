Le video-adozioni di Newsbiella.it: i pelosi di Gattopoli made in Biella, FOTO e VIDEO

Ogni anno intorno ai 130.000 animali domestici, tra cani e gatti, vengono abbandonati in Italia e quasi l’80% rischia la morte per le strade delle nostre città. Per fortuna a portare una scintilla di speranza ci pensano Associazioni, rifugi e canili i cui volontari si prendono cura degli animali abbandonati da padroni irresponsabili. Tra questi abbiamo parlato con Paola Cossutta, presidente di Gattopoli Made In Biella.

L’associazione, di carattere volontaristico, si occupa dal 2018 della cura, tutela e adozione di gatti randagi o abbandonati nel territorio biellese in collaborazione con le colonie feline di zona. Oltre a questo già notevole lavoro, Gattopoli è impegnata anche in ambito sociale fornendo cibo, farmaci e cure veterinarie a famiglie in difficoltà per prevenire l’abbandono o l’incuria dei nostri amici a quattro zampe.

La sede di Gattopoli, in Via Felice Piacenza 1 a Biella, è emblema dell’attenzione dell’Associazione al benessere dell’animale: gabbie spaziose, ambienti estremamente puliti e ben organizzati e cibo di qualità. Oltre a questo, però, ciò che scalda il cuore sono la passione, la dedizione e l’amore dei volontari per ogni micio che accolgono.

Paola ci ha parlato con il cuore in mano, presentandoci i pelosi in cerca di casa.

SILVIA

Lei è Silvia, una gattina di circa 18 mesi dall’animo dolce e affettuoso.Silvia è fiv e felv positiva, rispettivamente un virus dell’immunodeficienza felina e una forma virale di leucemia felina, quest’ultima contagiosa per altri gatti. Per questa ragione, non può essere rimessa in territorio e non può entrare in contatto con altri gatti che non siano a loro volta positivi. Nessuno dei due virus rappresenta una minaccia per l’uomo. Silvia è molto socievole, ama il contatto fisico e si lascia accarezzare e prendere in braccio.

FRANK

Frank è un gatto socievole, sia con gli altri gatti che con le persone. E’ fiv positivo ed è in cura per un problema dermatologico. Grazie ai volontari, però, sta facendo enormi progressi nel percorso di guarigione. Cerca una famiglia attenta alla sue necessità farmacologiche, che ripagherà con tanto affetto.

PERLA E NOAH

Questi due fratelli, Perla e Noah, di circa 6 anni, cercano una famiglia disposta ad accoglierli entrambi. Dopo aver perso tragicamente i “genitori” umani in un’incidente stradale sono stati accolti in struttura per evitare l’abbandono. Entrambi sono sterilizzati e non presentano alcuna problematica di salute. Sono gatti affettuosi anche se inizialmente un po’ timidi con le persone nuove. Compensano la timidezza con una gran fame, infatti pesano entrambi intorno ai 6 kg!

DANIELA

E’ una gatta con una certa esperienza! Ha tra i 15 e i 16 anni, ed ha sempre abitato in un cortile tra le valli biellesi, per cui non teme il freddo. Non è sterilizzata ed è non vedente da un occhio, ma oltre a questo non ha problemi di salute particolari. Convive bene con altri gatti e ha una personalità forte da leader. Con le persone è docile ma non ama essere strapazzata troppo, si lascia accarezzare ma decide lei quando e come!

Per maggiori informazioni su Gattopoli Made In Biella visitare:la pagina

Facebook: https://www.facebook.com/Gattopolimadeinbiella/

il sito web: http://www.gattopoli.altervista.org/

oppure contattare il numero +39 328 8587460