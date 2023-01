113 mila euro dalla Regione per lo Sport in Classe. A Biella 3 scuole coinvolte

Saranno 88 scuole statali piemontesi - tra elementari e medie - che riceveranno dalla Regione contributi per circa 113 mila euro, finalizzati a coprire le spese per la pratica di attività sportive o per l’organizzazione di giornate in montagna. Il bando indetto dall’assessorato regionale all’Istruzione, guidato da Elena Chiorino, si inserisce nel piano per l’ampliamento dell’offerta formativa, che complessivamente ha stanziato circa 1,8 milioni per aumentare in qualità e quantità l’offerta didattica ed educativa delle scuole piemontesi nell’anno scolastico in corso e nel prossimo (2023-24). Tra le scuole “premiate” dalla Regione 41 si trovano nella città metropolitana. Se ne contano poi 17 nel Cuneese, 7 nel Vercellese, 7 nell’Alessandrino, 5 nel VCO, 4 nel Novarese, 4 nell’Astigiano, 3 nel Biellese.