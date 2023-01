Lo strumento della radio così come lo strumento del podcast può essere utilizzato per andare a macinare introiti e quindi ad alzare il proprio reddito: ma come fare?

Questo è lo scopo di questo articolo, dare delle delucidazioni rispetto a RADIO ROMA CAPITALE LAVORO . Si tratta di andare a comprendere quale sia la reale differenza tra lo strumento della radio, che è un mezzo di comunicazione che viene utilizzato da secoli dalle persone e il podcast che funziona in maniera molto simile alla radio dal punto di vista dei contenuti ma che in realtà è un mezzo completamente differente e che è particolarmente sviluppato e continua a svilupparsi sempre di più.

In comune tra radio podcast a cioè il fatto che gli ascoltatori sono tali, nel senso che i clienti di eventuali prodotti che vengono divulgati attraverso questi due mezzi espressivi, sono tutte persone che ascoltano e quindi hanno una certa tendenza a concentrarsi su quello che viene detto, piuttosto che a leggere (come i quotidiani che sono un altro mezzo di informazione e di comunicazione) piuttosto che guardare (come la televisione). Quindi potremmo dire che c’è chi magari decide di informarsi, mentre va al lavoro la mattina con il radiogiornale o con un podcast di approfondimento e qui andiamo già a fare una delle prime grandi discriminanti. In radio, i contenuti di solito vengono proposti sulla base dell’essere in onda, quindi quando accendiamo la radio sentiamo quello che sta succedendo in quell’esatto momento e siamo in diretta con connessione con lo speaker radiofonico. Per quanto riguarda il podcast non è così, perché si tratta di contenuti registrati quindi non non esistono dei veri e propri radiogiornali in podcast esistono più che altro delle registrazioni dedite all’approfondimento di determinate tematiche argomenti che potrebbero anche essere quelli di notizie e attualità. Diciamo che questo può andare a cambiare il modo di percepire le cose, perché si tratta più di andare a approfondirle più che averne una diretta notizia e conoscenza, quindi la persona che ascolta un podcast si predispone a farlo andando a scaricare nel contenuto sul proprio dispositivo mobile per poi ascoltarlo quando ha la possibilità di farlo, se in quel momento non può.

Diciamo che laddove ce ne tenevamo liberi per seguire un programma radio (ma funziona anche così con la televisione e lo streaming), i podcast è proprio quello strumento che è così flessibile da poter collocarsi in ogni fascia di tempo che abbiamo a disposizione senza che noi dobbiamo andare a cambiare i nostri programmi per ascoltarlo. Tanto più che il Podcast, appunto, funziona andando a provvedere con un sistema di scaricamento automatico, perciò quando viene caricato sul server un episodio successivo dello stesso podcast che ascoltiamo possiamo averlo già nel dispositivo senza andarcelo a cercare e questo ci fa risparmiare un sacco di tempo, è molto comodo, ma soprattutto consente di fidelizzare spesso l’ascoltatore. Da questo punto di vista è possibile dire che è vero che le persone poi possono avere i podcast caricati e non ascoltarli però dobbiamo tenere in conto anche di un altro elemento.

Il fatto che spesso quando si tratta di analisi di mercato, conta molto di più il fatto che una persona abbia la radio accesa in quel determinato momento, così come la televisione, così come abbia scaricato un contenuto. Che poi ne abbia realmente fruito questo è un altro discorso ma in genere non importa nessuno e soprattutto sarebbe impossibile scoprirlo. Perché nessuno garantisce che una persona che abbia la TV accesa ad una determinata fascia oraria stia veramente guardando quella trasmissione e non sia in un’altra stanza, e questo diciamo che non viene rilevato dall’Auditel perché è facile barare da questo punto di vista.





Quali sono le differenze tra podcast e streaming





Diciamo che la differenza principale tra podcast e streaming è proprio il momento in cui si fruisce del contenuto. Lo streaming ti parla di una trasmissione che è in diretta, o è in leggera differita nel senso che a volte il segnale potrebbe essere in ritardo in alcune zone e quindi magari ci sono dei secondi di differenza tra quello che viene detto e quello che viene ascoltato. È possibile fare lo streaming di video ma anche lo streaming di contenuti audio. Pensiamo a tutte quelle radio che hanno un sito Internet dove è possibile ascoltare la stazione. Non potendosi agganciare alla stazione radio come potrebbe fare la radio di un’automobile, e dovendo avere una connessione Internet e non possiamo propriamente parlare del mezzo della radio ma della trasmissione radiofonica che viene riprodotta in streaming sopra il suo stesso sito.

Un’altra discriminante importante da fare è data dai contenuti radiofonici “on demand”.

I contenuti on demand prevedono, infatti, di poter ascoltare in differita il programma radio o quella determinata trasmissione particolarmente popolare che in tanti magari cercano o vogliono anche riascoltare per una seconda volta, non si tratta semplicemente infatti di correre in soccorso degli assenti ma anche dare la possibilità di mantenere archiviato quel determinato programma.

Molte persone scambiano i contenuti on demand della radio con dei podcast e invece non è così, appunto i contenuti on demand e sono dei file audio che è possibile scaricare o ascoltare successivamente e fanno parte invece della scatola dei contenuti radiofonici. È molto bene conoscere tutte queste tecnologie perché possiamo sfruttarle a nostro vantaggio ma anche per capire come effettivamente si può arrivare a guadagnare grazie all’utilizzo di questa tecnologia molto interessante e che si basa prevalentemente sull’ascolto. Tutti sappiamo che ascoltare un contenuto incide sul nostro lato emozionale, quello direttamente connesso alle nostre scelte più profonde e intime, e per questo che abbiamo sempre in testa i jingle pubblicitari dal punto di vista musicale ed è per questo che le canzoni hanno un effetto quasi ipnotico su di noi. Allora analizzare la questione con degli esperti di tecnologie digitali anche per capire dal punto di vista del confezionamento come poter produrre un podcast diventa molto importante, così come la questione di riuscire a caricarlo su una piattaforma adeguata.