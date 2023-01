A Sellalab una serata per scoprire il Metaverso

Scoprire che cos’è il Metaverso, quali sono i più utilizzati, come fare ad accedervi e a interagirvi, quali vantaggi comportano. Saranno questi i temi al centro dell’evento organizzato da Sellalab, la piattaforma d’innovazione per startup e imprese del gruppo Sella, che si terrà mercoledì prossimo 11 gennaio dalle ore 20 a Biella presso la Sala Mostre del Lanificio Maurizio Sella in via Corradino Sella 10.

Durante la serata, che rientra nel ciclo di incontri organizzati da Sellalab sui temi del digitale, dell’innovazione tecnologica e dei benefici sullo sviluppo economico del territorio, verranno spiegate le caratteristiche del Metaverso, quali sono quelli sociali più attivi e come avviene l’accesso alle piattaforme social di realtà virtuale maggiormente conosciute, dando anche uno sguardo al passato e a storiche iniziative come “Second Life”. I partecipanti potranno inoltre sperimentare in prima persona questi nuovi “mondi” sia attraverso i moderni visori di realtà virtuale che verranno messi a disposizione sia tramite pc e smartphone dove interagiranno con gli avatar delle varie community italiane.

A illustrare le varie opportunità legate al Metaverso sarà Pyramid Cafè, uno dei gruppi più attivi nel panorama italiano, fondato da Francesco Spadafina che condurrà la serata. Interverranno, inoltre, Enrico Carmine Ciliberti (founder di "Meta Comitiva VR" e creatore di eventi e contenuti nel Metaverso), Claudio Pacchiega (programmatore esperto in vari linguaggi di programmazione e in Intelligenza Artificiale, founder di Edu3D e co-owner di Pyramid Cafe) e Marco Rabino (scripter, builder, creatore di eventi nel Metaverso e regista streaming Pyramid Cafè SHOW). L’evento sarà anche l’occasione per festeggiare il quindicesimo compleanno di Pyramid Cafè con il collegamento in diretta streaming di quattro metaversi in contemporanea.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito www.sellalab.com nella sezione “Eventi”, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti.