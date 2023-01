Mottalciata: Ritrovato dai Carabinieri l'anziano scomparso dalla sua abitazione

Nella prima mattina di mercoledì i familiari si erano accorti dell’assenza del congiunto allontanatosi immotivatamente in piena notte a bordo del proprio fuoristrada e senza perdere tempo, preoccupati per le sue precarie condizioni di salute, avevano avvisato i Carabinieri della Stazione di Mottalciata per segnalare l’anomala scomparsa.

Il Comandante della Stazione si era subito recato presso l’abitazione del malcapitato dove ha rassicurato moglie e figli e raccolto da loro ulteriori informazioni ed elementi utili a facilitare le ricerche dell’ottantottenne, sofferente per diverse patologie legate all’avanzata età.

Gli operatori del Pronto Intervento dei Carabinieri della Centrale Operativa di Biella avevano contemporaneamente diramato la descrizione della persona e del veicolo a tutte le pattuglie in servizio comprese quelle delle altre forze di polizia.

Fortunatamente le ricerche hanno avuto buon esito in quanto l’anziano è stato segnalato nella tarda mattinata mentre vagava a piedi alla periferia di Biella e successivamente rintracciato nelle vicinanze di un bar. Comprensibile la gioia dei suoi familiari quando hanno ricevuto la lieta notizia e si sono precipitati sul luogo del ritrovamento per poterlo riabbracciare.

Ai Carabinieri che lo hanno soccorso l’arzillo pensionato è apparso confuso ma in buone condizioni di salute tanto che non ha avuto necessità di assistenza medica. L’uomo non è stato in grado di ricordare dove avesse parcheggiato il suo mezzo, tanto che i Carabinieri hanno dovuto proseguire le ricerche per alcune ore sino a quando lo hanno rinvenuto, maldestramente parcheggiato, in un comune limitrofo