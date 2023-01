"Mi hanno rubato il portabagagli", ma invece era stato spostato per farlo portare in discarica

Allarmato perchè convinto che gli avessero rubato il portabagagli che aveva lasciato fuori dal proprio garage, un uomo si è rivolto alle forze dell'ordine, ma lo ha in seguito trovato facendo in giro tra i garage del condominio dove abita.

Stando alla ricostruzione della vicenda, non si sarebbe infatti trattato di un furto: a farlo spostare sarebbe infatti stato l'amministratore, che immaginando si trattasse di un ferro vecchio abbandonato avendolo notato in un angolo smontato da giorni, aveva incaricato un condomino di procedere per chiederne lo smaltimento.