Biella, scontro tra auto in via Bertodano, nessun ferito

Incidente a Biella in via Bertodano, all'incrocio con via Repubblica nel pomeriggio di oggi giovedì 5 gennaio intorno alle 16.

A restare coinvolte sono state due automobili. Fortunatamente i conducenti di entrambi i mezzi non sembra che siano rimasti feriti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso e per la Viabilità.