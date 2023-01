Andorno: Camion a fuoco, ustioni al viso per il conducente FOTO e VIDEO

Poco prima delle 11 di oggi, 5 gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Andorno in località San Giuseppe di Casto per spegnere le fiamme che hanno avvolto all'improvviso un camion che transitava. Probabilmente le fiamme si sono sprigionate in cabina per un malfunzionamento della batteria. Il conducente accortisi del fumo ha accostato ma è stato investito da un ritorno di fiamma che lo ha ustionato in viso.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale per le cure del caso mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza della zona.

Sul posto anche la Polizia che si è occupata della viabilità.