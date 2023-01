Scuola, on line le iscrizioni all’Istituto Comprensivo di Vigliano - Foto archivio newsbiella.it

Saranno aperte dalle 8 del 9 gennaio alle 20 del 30 gennaio le iscrizioni all’anno scolastico 2023/24 delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese, istituto che comprende i paesi di Vigliano, Ronco, Zumaglia e Ternengo.

Per tutte le classi iniziali di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, le iscrizioni possono essere fatte esclusivamente on line, individuando la scuola d’interesse (attraverso il portale "Scuola in Chiaro" al link https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola ), registrandosi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ con le credenziali SPID, CIE o e IDAS, e poi seguendo le indicazioni.

Il sistema "iscrizioni online" avviserà le famiglie via posta elettronica dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Inoltre, sul portale si potrà seguire l’iter della domanda.

Fanno eccezione alle iscrizioni on line, le scuole dell’infanzia dell’Istituto, le cui domande devono essere presentate esclusivamente in formato cartaceo presso la sede principale dell’Istituto a a Vigliano Biellese (via Dante Alighieri 6).

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia riguardano i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2023, con possibilità di richiesta per i bimbi che faranno 3 anni entro il 30 aprile 2024. Quanto alla scuola primaria occorre compiere 6 anni entro il 31 dicembre 2023, con facoltà di richiesta per i bambini di 6 anni entro il 30 aprile 2024.