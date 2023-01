Consiglio direttivo Fondazione Ravetti, il Comune di Biella cerca due componenti

L’Amministrazione Comunale di Biella deve provvedere alla nomina di due componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione Ravetti per il quadriennio 2023-2026.

I requisiti per la nomina sono l’inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 e l’inesistenza delle cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 7, 9) e incompatibilità (artt. 11, 12, 13) previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39. La carica è gratuita.

Eventuali candidature, corredate da: curriculum vitae, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra e la fotocopia di un documento di identità, devono pervenire entro e non oltre mercoledì 25 gennaio 2023 al seguente recapito: protocollo@cert.comune.biella.it.