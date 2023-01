Vigili del Fuoco, al via assunzioni a tempo indeterminato, due a Biella

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è alla ricerca di 6 operatori del ruolo degli operatori e assistenti, precisamente 2 per il comando di Biella, 2 per il comando di Alessandria, 1 per il comando di Cuneo e 1 per il comando di Torino.

Il contratto previsto è a tempo pieno indeterminato, a seguito di un tirocinio di 6 mesi. La propria candidatura potrà essere presentata tra le 8.00 del 16 gennaio e le 23:59 del 18 gennaio.

Le procedure di selezione sono basate su una graduatoria, e verrà data precedenza a coloro che sono già regolarmente iscritti come personale volontario da almeno tre anni e hanno effettuato almeno 120 giorni di servizio. Il ruolo prevede lo svolgimento di semplici attività amministrative e tecnico-manuali, necessarie al regolare mantenimento e funzionamento delle strutture. Sono previste, inoltre, attività di manutenzione di mezzi e uso di macchinari semplici. Per presentare la propria candidatura è possibile vistare il sito https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/chiamata-pubblica/chiamata-pubblica-offerte-integrate-attive-provinciali-regionali-interregionali/#