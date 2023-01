Saldi invernali, in Piemonte si parte oggi. Sacco: "C'è clima di attesa"

Ad eccezione della Sicilia, da dove i saldi sono già partiti, come nella maggior parte delle regioni italiane, anche in Piemonte la caccia agli affari parte oggi, giovedì 5 gennaio, anche se tra Black Friday, Cyber Monday (28 novembre) e i «presaldi» in verità in alcuni negozi, di fatto, i saldi sono già partiti.

Ma quali sono le previsioni? Da un’indagine dell’ufficio studi di Confesercenti risultano in calo, anche se non drammatico, sia la spesa media (140/160 euro contro i 150/180 della scorsa stagione), sia la percentuale dei consumatori che dichiara di voler approfittare degli sconti (40% contro il 42% dei precedenti saldi invernali). Secondo l’indagine, il 40% dei piemontesi (contro il 42% dello scorso anno) ha già programmato di utilizzare i saldi per acquistare uno o più prodotti, specialmente nel settore dell’abbigliamento, preferito da oltre l’80%% degli acquirenti; il resto si dichiara orientato verso l’elettronica e gli accessori per la casa. Il 51% dei consumatori però (percentuale in aumento di due punti percentuali rispetto allo scorso anno), dichiara che non spenderà più di 100 euro. E nonostante la crescente concorrenza del web, i saldi riguardano per una parte ancora significativa i negozi fisici: la percentuale di chi sceglierà i negozi di vicinato sale al 30% (rispetto al 26% dello scorso anno), a cui si aggiunge una percentuale quasi analoga (27%) di consumatori che si rivolgerà a quelli di catena o collocati nei centri commerciali.

Per il presidente di Confesercenti Biella Angelo Sacco, in provincia c'è un clima di attesa: "Non è un periodo semplice. Tutto quello che si può incassare va benissimo. E' chiaro che i clienti non sempre aspettano i saldi per fare l’acquisto scontato, ma non vedo perchè non dovrebbero andare bene. Dobbiamo essere positivi. Spiace per esempio che dalla Regione non abbiamo preso tutto quanto potevamo prendere per il commercio, ma ora pensiamo al saldi".