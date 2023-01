Osservatorio del Santuario di Oropa, il 2022 l'anno più caldo dal 1920

Dall'osservatorio del Santuario di Oropa arriva riepilogo anno 2022. con 10,5°C di temperatura media è stato l'anno più caldo dal 1920.

Non ci sono stati grandi picchi di calore, neppure in estate, ma un caldo continuo superiore alle medie mensili. Il massimo precedente era il 2015 con 9,9°, e poi diversi altri sopra i 9° in questi ultimi 20 anni, la media secolare era di 7,5°, adesso si è superata addirittura di 3 gradi.

Anche le precipitazioni con poco più di 1.000 mm. totali, sono state le più scarse dal 1920,il minimo precedente nel 1952 con 1.200 mm. la media secolare di Oropa è 2.000 mm. quest'anno la metà.