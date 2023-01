Federmanager Saluta il Prefetto Tancredi

Dopo due intensi anni di attività a Biella, Sua Eccellenza il Prefetto Dott.ssa Franca Tancredi saluta la città per un un nuovo incarico.

Federmanager Biella vuole essere presente a questo commiato esprimendo oltre al saluto istituzionale, un ringraziamento per l'operato svolto in qualità della più alta carica governativa in città.