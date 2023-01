Un lettore: "Da giorni e giorni tutta via Tripoli è in perenne buio"

​Egregio Direttore, Buon Anno.

​Inauguro l'uso della rubrica per sperare di ricevere delucidazioni che non si ricevono scrivendo agli uffici preposti. ​Leggo del nuovo mirabolante progetto per la nuova "piazza" che nascerà a Biella. ​Ecco, mentre la mirabolante Amministrazione produce cotali progetti potrebbero, nel contempo, ovviare a una cosuccia che si chiama "illuminazione in via Tripoli"? ​Perchè da giorni e giorni TUTTA via Tripoli è in perenne buio, non un lampione che funzioni, e non mi si dica che non se ne sono accorti considerando che in primis al buio è il Comando dei VVUU! (oltre la Questura!).

​Credo che molti cittadini farebbero a meno del cambiamento per quella piazza se per contro ci dessero strade illuminate e sanate dei vari crateri che le costellano. (e magari anche pulite visto che ci siamo!).

​​Buon 2023 Direttore!​