I risultati della prima giornata del Bear Wool Volley 2023

Nell’affollata categoria Under 16 femminile, dove vi sono 24 squadre divise in otto gironi, la classifica avulsa vede sul podio virtuale Progetto Due A (6 punti), Cus Collegno (6 punti), VBC Savigliano (6 punti) e De Mori Team Volley (6 punti).

Ieri sono state giocate le partite della prima fase di “divisioning” e, in base alle valutazioni fatte durante le partite, le squadre sono state suddivise in due gironi, uno da 4 squadre (che comprende ASAD Biella, Eunike Bianca, Fuori Onda e Passeportout) e uno da 3 squadre (con All Stars Arezzo, Eunike Arancione e Viceversa). Queste squadre oggi giocheranno per tutta la giornata le gare di qualificazione. Al termine, in base ai risultati ottenuti, domani si giocheranno le semifinali e le finali per ogni girone.