A Bielmonte fiaccolata dei bambini il giorno dell’Epifania

Bielmonte ripropone la tradizionale fiaccolata dei bambini, prevista per la giornata di venerdì 6 gennaio: a partire dalle 17:30, si festeggerà l’Epifania in modo alternativo. A tutti i bambini verrà offerta una torcia omaggio per illuminare la suggestiva discesa sulla pista da sci. A tutti i partecipanti, inoltre, verranno offerti vin brulè e cioccolata calda per riscaldarsi dopo un pomeriggio sulla neve.