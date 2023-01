La guida dei Contributi INPS nel regime forfettario

L’iscrizione all'INPS è senza dubbio di grande interesse per chi desidera avviare una propria attività professionale o imprenditoriale.

Il motivo principale di questa preoccupazione spesso risiede nel fatto che va sempre pagato il contributo, anche se si guadagna poco o nulla. Per tale ragione, sono molti quelli che si trovano costretti a rinunciare ad aprire un'attività o avviare un'idea imprenditoriale per la paura della gestione dei contributi.

Anche se la libera professione porta con sé innumerevoli vantaggi in termini di autonomia e flessibilità, capita di non riuscire a gestire gli sprechi. Una soluzione sartoriale per venire incontro alle necessità di ogni autonomo è la Piattaforma Convenzioni BeProf: una novità interessante che permette al libero professionista di comporre il proprio ventaglio di benefici.



Categorie lavorative e costi

Può accadere di trovarsi in difficoltà con i versamenti all'Inps. Si inizia sempre con una rata in arretrato, pensando di riuscire a recuperare quando il lavoro andrà meglio, e si finisce col ricevere cartelle di pagamento e avvisi d'irregolarità.

Uscire da una situazione irrisolta è semplice, ma molto costoso. Si pensi che agli importi da pagare si aggiungono poi le sanzioni e gli interessi di mora giornalieri.

Ma quanti contributi dobbiamo versare se vogliamo aprire una partita IVA in regime forfettario? Questa è sicuramente la domanda che suscita maggiore curiosità (e preoccupazione).

La prima cosa da fare per aprire una partita IVA è decidere quali attività andremo a svolgere. Può sembrare un passo banale, ma spesso non lo è, specialmente oggi che sono nati nuovi lavori da freelance, ai quali talvolta non sappiamo attribuire un nome ben preciso, oppure nel caso di chi abbia più attività contemporaneamente.

Le attività in materia di contributi si dividono infatti in due categorie ben distinte:

1. attività commerciale;

2. lavoratore autonomo.

Un professionista (e quindi un lavoratore autonomo) può definirsi tale se svolge attività in cui il lavoro intellettuale ha la precedenza sull'impiego di capitali e risorse. Al contrario, si tratta di un'impresa commerciale.

Contributi attività commerciali e lavoratori autonomi: quali sono le differenze?

Sono considerate imprese commerciali non solo le realtà tipiche dei commercianti (negozi, ristoranti, rivenditori, ecc.), ma anche quelle i cui soggetti svolgono attività artigiane (come fotografi, odontotecnici, ecc.).

Se l'attività è considerata commerciale, si è obbligati a iscriversi alla Gestione Ivs Inps Artigiani e Commercianti al momento dell'apertura di una partita IVA. Si tratta di una gestione pensionistica molto onerosa, ma garantisce la pensione al momento del bisogno, in relazione ai contributi effettivamente versati.

L'Amministrazione Previdenza IVS Inps Artigiani e Commercianti prevede due tipologie di versamento contributivo all'anno:

1. Contributi fissi, versati indipendentemente dal reddito percepito;

2. Contributo percentuale, pagato oltre una certa soglia.

Il contributo costante rappresenta certamente quello più fastidioso, in quanto si tratta di cifre che devono essere versate indipendentemente dal reddito e dall'andamento della propria attività.

A oggi, i contributi fissi dovuti sono di circa 3.600 euro all'anno sia per i commercianti che per gli artigiani. Tali contributi sono da versare in quattro rate trimestrali, a febbraio, maggio, agosto e novembre.

Il contributo in percentuale invece non è sempre dovuto, ed è obbligatorio solo se alla fine dell’anno il reddito imponibile supera €. 15.549,00.

La riduzione dei contributi del 35% è calcolata sulla base della contribuzione complessiva sia fissa che percentuale.