Dalla Regione Piemonte oltre 300 mila euro di contributi alle Pro Loco. Una trentina le biellesi beneficiarie

Anche questo anno la Regione Piemonte in ottobre ha pubblicato il bando rivolto alle Pro Loco per permettere loro di beneficiare dei contributi per la loro attività svolta. C'è stato tempo fino a 18 novembre per presentare domanda. E a fronte di quelle che hanno fatto richiesta, appena un paio nel nostro territorio non ce l'hanno fatta. In tutto sono state invece 449 quelle ammesse in Piemonte e una trentina le ammesse nel Biellese.

In particolare, la Regione ha assegnato contributi per la copertura delle spese sostenute nel 2022 che sono state documentate e liquidate. La Regione si riserva in ogni caso la facoltà di svolgere, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio, nel Biellese hanno ricevuto contributi pari a 1000 euro ciascuna la Pro Loco Camandona Aps, Associazione Turistica Pro Loco Graglia, Ass. Turistica Pro Loco Masserano Aps, Associazione Turistica Pro Loco Vaglio Pettinengo, Associazione Turistica Pro Loco Di Zubiena, Pro Loco Trivero, Aps Proloco di Zimone, Associazione Turistica Pro Loco Pollone, Pro Loco di Crocemosso Aps, Associazione Turistica Pro Loco Rosazza, Associazione Turistica Pro Loco Vigliano Biellese, Associazione Turistica Pro Loco Santuario di Graglia, Pro Loco Sant'eurosia, Proloco di Ronco Biellese Aps, Pro Loco di Netro Aps, Proloco Biella E Valle Oropa, Associazione Turistica Pro Loco Ponderano Aps, Pro Loco Tavigliano Aps, Pro Loco di Mosso Aps, Associazione Turistica Pro Loco di Riabella, Associazione Turistica Pro-Loco Sandigliano, Proloco Massazza Aps, Associazione Turistica Pro Loco Di Piatto, Associazione Turistica Pro Loco di Cerrione, Associazione Turistica Pro Loco di Salussola, Pro Loco di Sordevolo Aps, Associazione Turistica Pro Loco di Coggiola, Associazione Turistica Pro Loco di Candelo e Pro Loco Pettinengo Asd 1970.

L'elenco delle pro loco piemontesi ammesse ai contributi