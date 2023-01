Dal Nord Ovest - Scontro tra tre auto: un ferito bloccato nella vettura ribaltata

Scontro tra tre auto, poco prima delle 20, in via Massaua, all'altezza dello stadio Silvio Piola. Nell'incidente stradale una delle vetture si è capovolta su un fianco, bloccando all'interno il conducente.

Per i soccorsi sono intervenuti i mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli che si sono occupati di estrarre il conducente dell'auto, rimasto ferito, e di mettere in sicurezza tutta la zona.

La persona ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli in codice verde: per fortuna, dunque, le sue condizioni, non sono gravi. La Polizia locale si sta occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dello scontro.