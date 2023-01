Dal Nord Ovest - Auto capovolta nella notte

Incidente, nella serata di martedì, in corso Rigola dove, all'altezza del civico 68, un'auto si è ribaltata. Intorno a mezzanotte una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli è intervenuta in corso Rigola 68, a Vercelli, per un incidente che ha visto coinvolta una sola vettura che concluso il suo percorso capovolta in centro strada.

L'intervento è valso alla messa in sicurezza della vettura e dell'area interessata. Intervenuti per i soccorsi anche i mezzi del 118 e la Polizia stradale per la ricostruzione della dinamica del sinistro.