L'ultimo saluto a Sergio Perazza a Vigliano, il parroco: "Sei partito per una tournée fra le nuvole del cielo"

E' morto all'età di 74 anni, il re del liscio in provincia, Sergio Perazza, cantante e compositore, il 1 gennaio. E tante persone questa mattina, mercoledì 4 gennaio, hanno voluto portargli l'ultimo saluto a Vigliano, dove è stato celebrato il suo funerale.

"Ho letto tanti messaggi sui social e nei giornali in questi giorni in ricordo di Sergio Perazza - ha esordito il parroco - . E tra questi uno in particolare mi ha colpito, in cui questa persona diceva che gli ha fatto un bello scherzo ad andarsene via così. Ha aspettato che finissero i bei giorni di Capodanno ed è partito per una tournée fra le nuvole del cielo. Prima di un musicista però è stato un amico, ed è sempre stato sé stesso umile e puro".