Carcere di Biella, Si.N.AP.Pe.: "Anno nuovo, problematiche vecchie"

L’anno nuovo è iniziato con mille buoni propositi, motivo per cui siamo a sottoporLe le vecchie problematiche registrate presso la Casa Circondariale biellese, affinché si riesca finalmente a risolverle, donando sollievo e garantendo un idoneo ambiente di lavoro ai poliziotti ivi in servizio.

Innanzi tutto si ribadisce la carenza di personale, in particolare nel ruolo sottufficiali; si rammenta infatti come in tutto l’Istituto sia presente un sostituto commissario ed un solo sovrintendente, nonostante la presenza di 420 detenuti! Manca un Comandante di Reparto così come manca un Direttore nominato in pianta stabile. La Sorveglianza Generale viene affidata agli Assistenti, pur non avendo questi alcuna esperienza in proposito, affidandosi quindi ad una gestione precaria ed inesperta del carcere. La popolazione detenuta, probabilmente conscia di tale stato di cose, si rende autrice di continui eventi critici, violando regole e creando continuo scompiglio in Istituto.

A tutto ciò si aggiunga che il personale, da oltre 6 mesi, non riesce ad avere una regolare programmazione dei servizi, essendo costretto ad accertarsi giornalmente del proprio turno chiamando direttamente in Istituto ogni sera dopo le ore 20,00. Tale situazione crea un fortissimo stato di stress, ulteriormente aggravato da turni massacranti che spesso superano le 12 ore. Si fa presente che gli unici due sottufficiali presenti, nonostante gli sforzi quotidiani ed il massimo impegno profuso, non riescono a tenere sotto controllo l'enorme emergenza che si è venuta a creare all'interno dell'Istituto.

Alla luce di quanto fin qui detto, appare necessario ed urgente l'integrazione del personale (ruolo sottufficiali e agenti/assistenti), oltreché il trasferimento immediato dei detenuti facinorosi.

Infine si rappresenta che per la gestione di tutto l'Istituto, sono presenti solo due educatori ed un funzionario contabile (poiché un secondo è stato trasferito); a tal uopo è importante precisare che detto funzionario basta a malapena a gestire la contabilità della sartoria presente in Istituto.

Al Sottosegretario DEL MASTRO che legge per conoscenza, si chiede di visitare la Casa Circondariale di Biella al fine di constatare la veridicità di quanto riportato e riferire le urgenti necessità al Governo.

In attesa di sollecito intervento, si porgono distinti saluti.