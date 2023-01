95enne accusa lieve malore, 73enne in difficoltà in casa: allarme a Pollone e Biella (foto di repertorio)

Due anziani in difficoltà nelle loro abitazioni e trasportati in ospedale per accertamenti. È il bilancio della mattinata di oggi, 4 gennaio: a Pollone, stando alle informazioni raccolte, una donna di 95 anni avrebbe accusato un lieve malore in casa sua. Insieme a lei era presente una donna che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto i Vigili del Fuoco per la prima assistenza fino all'arrivo del 118.

Allarme a Biella, invece, per un 73enne che non rispondeva alle chiamate dei conoscenti. Alla fine, sarebbe stato ritrovato in stato confusionale sul proprio divano. Anche in questo caso è stato soccorso dal personale sanitario, insieme ai Vigili del Fuoco.